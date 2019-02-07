2019/02/07 | 19:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس، بنشر نص البرنامج الحكومي ليكون وثيقة ملزمة امام الشعب.

وقال مكتب عبد المهدي في بيان ، إن "الحكومة اكملت برنامجها ( ٢٠١٩ - ٢٠٢٢ ) الذي يمثل خارطة طريق لعملها ووثيقة عهد ملزمة التنفيذ على اعضاء الحكومة امام الشعب ومجلس النواب، ويستدعي التعاون بين السلطات الثلاث لتنفيذه".

وأضاف ان "الحكومة تعهدت الحكومة بإنجازه في وقته المحدد بفترة ١٠٠ يوم من بداية عمر الحكومة، وتحويل هذا البرنامج الى منهاج وزاري تفصيلي بتوقيتاته المحددة، وشارك بإعداده فريق عمل وزاري ومن الجهات المختصة".

ولفت المكتب الى أن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يوجه بنشر نص البرنامج الحكومي ( ٢٠١٩ - ٢٠٢٢ ) ليكون وثيقة ملزمة امام الشعب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء يوجه بنشر نص البرنامج الحكومي ليكون وثيقة ملزمة امام الشعب) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء يوجه بنشر نص البرنامج الحكومي ليكون وثيقة ملزمة امام الشعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).