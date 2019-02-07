وزارة التخطيط العراقية: 50% من ميزانية تنمية الاقاليم لقطاعي التعليم والصحة

2019/02/07 | 19:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة التخطيط، الخميس، تخصيص 50% من ميزانية تنمية الاقاليم لقطاعي التعليم والصحة.

وذكر المكتب الاعلامي لوزارة التخطيط في بيان صحفي اليوم (7 شباط 2019)، ان الوزير نوري الدليمي اكد خلال استقباله النائب عن محافظة بغداد ليث الدليمي، والوفد المرافق له، تخصيص 50 من تنمية الاقاليم لقطاعي التعليم والصحة".

واضاف ان الحكومة تسعى للبدء بإنجاز جميع المشاريع المتوقفة خلال العام الجاري، لاسيما ذات نسب الإنجاز المتقدمة منها".

واوضح البيان، ان "النائب الدليمي قدم خلال اللقاء، شرحا عن واقع الخدمات في العاصمة بغداد، والأقضية والنواحي المرتبطة بها، مثمنا في ذات الوقت توجهات وزير التخطيط، الهادفة لتحقيق تنمية مستدامة فاعلة على المستوى الوطني.

جدير بالذكر ان قطاعي التعليم والصحة في العراق تعانيان من تدهور كبير جدا نتيجة سنوات من الاهمال وتفشي الفساد في مؤسسات الدولة ولم تفلح محاولات الحكومات المتتالية للنهوض بهذين القطاعين الحيويين.

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