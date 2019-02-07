2019/02/07 | 19:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المثنى – عراق برس – 7 شباط / فبراير: تناقل ناشطون على مواقع النواصل الاجتماعي ،الخميس، صورا تظهر استخدام تقنية الـ VAR لرصد الحالات التحكيمية في الملاعب الشعبية .





وتابعوا ، انه ” وبعد نصب كاميرات مراقبة فأن الفرق الشعبية في محافظة المثنى باتت تستخدم تقنية الـ VAR لرصد الحالات التحكيمية داخل الملاعب”.

يشار الى ان تقنية VAR والتى طبقت في كأس العالم 2018 لكرة القدم قد تباينت الآراء حولها حيث تم الإستعانة بـ تقنية VAR بالإضافة إلى الحكم العادي وفريقه من الحكام المساعدين في المباريات و4 من مشغلي إعادة الفيديو ممن يتحكمون في 33 كاميرا تعمل في مساعدتهم حتى يتم تحديد القرار الصائب في اللحظات الحاسمة وتعمل تقنية VAR في مساعدة الحكام الخاصين بالملاعب في إتخاذ القرارات بشأن عبور الكرة لخط المرمى، في ضربات الجزاء، استخراج البطاقات الحمراء، مخالفة اللاعبين.

وتابع مراقبون كرويون الى أن هذه التقنية فشلت عام 2017 في الإعلان عن قرار خاص بتسلل والذي انتهى بهدف حاسم في المباريات كما صرح غريغ أوروركه، رئيس الفيفا وذلك في الدوري الأسترالي الممتاز أن هذه التقنية فشلت وأن زوايا البث المطلوبة موجودة وأنه توجد صعوبة في السرعة المطلوبة لإيصال المعلومة من فريق المتابعة عن بعد في التواصل وهذا الأمر يتسبب في تأخير أتخاذ القرارات الهامة وضياع جزء من وقت اللعبة.



انتهى اح

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرق المثنى تستخدم تقنية الـ VAR لرصد الحالات التحكيمية في الملاعب الشعبية” مصور “) نشر أولاً على موقع (عراق برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرق المثنى تستخدم تقنية الـ VAR لرصد الحالات التحكيمية في الملاعب الشعبية” مصور “) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراق برس).