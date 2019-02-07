2019/02/07 | 19:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نينوى – عراق برس- 7 شباط / فبراير: اعلنت قيادة عمليات نينوى، الخميس، شروعها بعملية دهم وتفتيش لسلسلة جبال ساسان شمال غرب الموصل.

وتابعت في بيان لها ، ان ” الوية الحشد (29 _ 33 _ 53) بالاشتراك مع قطعات الجيش من الفرقة ( 15 ) لواء / 92 نفذت العملية الامنية لمطاردة خلايا داعش” ، مبينة ، ان” القوات عثرت على العديد من العبوات الناسفة واسلحة مختلفة” .

وعلى صعيد منفصل أعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول ، ان ” القوات الأمنية في قيادة عمليات الانبار، تمكنت من القاء القبض على ٥ متهمين في منطقة الملعب كما عثرت على ٣٤ مسطرة تفجير و٨ صفائح وعبوة اسطوانية محلية الصنع و٧ عبوات ناسفة، خلال عملية تفتيش في منطقة ٧ كيلو تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا ، في حين تمكنت من تفجير ٧٠ عبوة ناسفة في منطقة البو دعلج، من مخلفات عصابات داعش الارهابية” .



انتهى أح

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنطلاق عمليات أمنية جديدة في سلسلة جبال ساسان) نشر أولاً على موقع (عراق برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنطلاق عمليات أمنية جديدة في سلسلة جبال ساسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراق برس).