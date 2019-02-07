2019/02/07 | 19:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/إحباط محاولة لتهريب مخدرات في البصرة وضبط 14 كغم من الحشيش والكرستال

07/02/2019 19:24:00 PM |

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واع بغداد

أعلنت قيادة قوات حرس الحدود في المنطقة الرابعة، الخميس، أن قوة أمنية ألقت القبض في منطقة حدودية في محافظة البصرة على متهم بتهريب المخدرات، وضبطت بحوزته 14 كغم من المواد المخدرة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (وكالة أنباء الاعلام العراقي واع)أنه "بعد توفر معلومات عن عملية تهريب للمخدرات تمكنت استخبارات قوات حرس الحدود في المنطقة الرابعة بالتعاون مع مكتب قائد قوات الشرطة في المحافظة من القاء القبض في منطقة حدودية على متهم بتنفيذ العملية"، مبيناً أن "المفرزة ضبطت لدى المتهم 12 كغم من مادة (الحشيش) المخدرة، إضافة الى كيلوين من مادة (الكرستال) المخدرة".

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