بعد اجتماع اتحاد الكرة - الخطيب يدعو لاجتماع طارئ بالأهلي

2019/02/07 | 19:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رفعت فيسبوك تويتر دعا محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مجلس إدارة القلعة الحمراء، لإجراء اجتماع طارئ خلال يوم السبت المقبل في تمام الرابعة عصرًا.وأشار الموقع الرسمي للأهلي إلى أن طلب الخطيب جاء، من أجل مناقشة انتهاك اللوائح، والذي حدث خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤوساء الأندية أمس الأربعاء.

مجلس إدارة الأهلي يسعى للرد على التجاوزات التي حدثت ضد الأهلي، لحفظ الحقوق الأدبية والفنية للنادي وقياداته وجماهيره.

🗣️- عبد الظاهر السقا: وقعت لـ #الأهلي عقدًا يمتد لخمسة مواسم وكانت المفاوضات في مرحلة متقدمة جدا وكان النادي سيدفع 800 ألف جنيه مقابل الحصول علي لأكون أغلى لاعب في مصر.



pic.twitter.com/XetIN6kXLU— جول مصر (@goaleg) February 7, 2019وشهد اجتماع اتحاد الكرة، مغادرة خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي، وممثل القلعة الحمراء في الاجتماع، اعتراضًا على تواجد رئيس الزمالك.



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مرتجي انسحب من الاجتماع، معتبرًا تواجد رئيس الزمالك، خرقًا لقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الذي قرر إيقافه ومنعه من المشاركة في أي نشاط رياضي.

واعتبر الأهلي قرارات الاجتماع باطلة، بسبب حضور رئيس الزمالك غير القانوني.





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