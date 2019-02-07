عبدالمهدي يوجه بنشر نص البرنامج الحكومي ليصبح وثيقةً ملزمة التنفيذ

2019/02/07 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلوجه رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، اليوم الخميس، 7 شباط، 2019، بنشر نص البرنامج الحكومي للأعوام من 2019 إلى 2022 "ليكون وثيقة ملزمة أمام الشعب".وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي في بيان اطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية إن "الحكومة أكملت برنامجها ( ٢٠١٩ - ٢٠٢٢ ) الذي يمثل خارطة طريق لعملها ووثيقة عهد ملزمة التنفيذ على أعضاء الحكومة أمام الشعب ومجلس النواب".وأضاف البيان أن البرنامج "يستدعي التعاون بين السلطات الثلاث لتنفيذه، وقد تعهدت الحكومة بإنجازه في وقته المحدد بفترة 100 يوم من بداية عمر الحكومة ، وتحويل هذا البرنامج إلى منهاج وزاري تفصيلي بتوقيتاته المحددة، وشارك بإعداده فريق عمل وزاري ومن الجهات المختصة". وتابع البيان: "تنفيذاً لتوجيه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ننشر نص البرنامج الحكومي" في وقت لاحق.

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