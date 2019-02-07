الحكومة العراقية تنشر برنامجها 2019-2022: وثيقة ملزمة امام الشعب

2019/02/07 | 19:56

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شفق نيوز/ نشرت الحكومة العراقية برنامجها ( ٢٠١٩ - ٢٠٢٢ ) حيث قالت انه خارطة طريق لعملها ووثيقة عهد ملزمة التنفيذ على اعضاء الحكومة امام الشعب ومجلس النواب.

ويستدعي البرنامج التعاون بين السلطات الثلاث لتنفيذه، وقد تعهدت الحكومة بإنجازه في وقته المحدد بفترة ١٠٠ يوم من بداية عمر الحكومة، وتحويل هذا البرنامج الى منهاج وزاري تفصيلي بتوقيتاته المحددة ، وبإعداده فريق عمل وزاري ومن الجهات المختصة.

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