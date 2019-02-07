2019/02/07 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4NmINRmnFOk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العاكوب وفصيحة جديدة ..) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العاكوب وفصيحة جديدة ..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).