شاهد .. ماذا قال وزير الموارد المائية حول السيول التي اجتاحت بعض محافظات البلاد

2019/02/07 | 19:57

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اكد وزير الموارد المائية جمال العادلي اثناء زيارته الى مشروع

مزرعة النخيل الذي اقامته العتبتين الحسينية والعباسية ان هذا

المشاريع من المشاريع المهمة والرائدة في مجال تكاثر النخيل في

البلاد .

واضاف العادلي ان كمية السيول التي اجتاحت بعض المحافظات قد تم

استيعابها بشكل كامل .

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