البرلمان الاوروبي: بريكست بدون اتفاق سيؤدي الى كارثة

2019/02/07 | 19:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفي مؤتمر صحفي مشترك عقب لقائهما مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، قال رئيس البرلمان الأوروبي انطونيو تاجاني ومستشاره لبريكست غي فيرهوفشتات أن "البرلمان يدعم بشكل مطلق الاتفاق المبرم حالياً."وقال تاجاني أن "الاتفاق الموجود حالياً هو الحل الوحيد الذي يدعم السلام في آيرلندا ونزاهة السوق الموحدة، نحن منفتحون فيما يخص علاقاتنا المستقبلية."وأضاف "نريد تعاوناً جيداً مع المملكة المتحدة في الملفات الأساسية كالدفاع ومكافحة الارهاب والهجرة والتجارة."ومن جهته، قال فيرهوفشتات أنه "سيكون هناك خطة طارئة لتجنب عودة نقاط التفتيش على الحدود الآيرلندية، وذلك لحماية السوق الموحدة واتفاق الجمعة الجيدة التي أنهت الحرب بين آيرلندا الشمالية وجمهورية آيرلندا.حماية هذه الخطة هو أمر مهم جدا."وأضاف "نحن منفتحين كبرلمان للوصول الى اعلان سياسي يدعم الخطة، ولكن لا نستطيع ان نصل الى اتفاق بوجود ضبابية وانقسام في السياسة البريطانية، يجب ان يكون هناك تعاون ما بين الاطراف السياسية للتقدم بالمسائل العالقة."وأكد أنه "من غير المسؤول ان يدعم بعض السياسيين البريطانيين عدم وجود اتفاق."وكانت تيريزا ماي قد التقت اليوم مع رئيس المفوضية الاوروبية، جون كلود يونكر، والذي قال إنه لن يكون هناك أي تفاوض جديد على اتفاق بريكست الحالي.وكانت رئيسة وزراء بريطانيا قد وضعت العديد من الاحتمالات للحصول على مرادها من مفاوضات بريكست، بالأخص مسألة وضع عناصر عسكرية على الحدود مع آيرلندا، أبرز مشكلة في الاتفاق.ومن المقرر ان تلتقي ماي مرة أخرى بيونكر نهاية الشهر الحالي.

انتهى.ص.هـ.ح.

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