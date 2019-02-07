2019/02/07 | 20:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..شرع الحشد الشعبي ،الخميس، بعملية دهم وتفتيش لسلسلة جبال ساسان شمال غرب الموصل.وقالت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، في بيان تلقى / الأنصار/ نسخة منه ان “الوية الحشد 29 _ 33 _ 53 بالاشتراك مع قطعات الجيش من الفرقة 15 لواء / 92 نفذت العملية الامنية لمطاردة خلايا داعش”.وبين البيان إن ” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي يشرع بعملية دهم وتفتيش لسلسلة جبال ساسان شمال غرب الموصل alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يشرع بعملية دهم وتفتيش لسلسلة جبال ساسان شمال غرب الموصل) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يشرع بعملية دهم وتفتيش لسلسلة جبال ساسان شمال غرب الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).