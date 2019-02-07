الوطني الكوردي السوري يدين انتهاكات ‹المستوطنين› بحق أهالي عفرين

2019/02/07 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان المجلس الوطني الكوردي في عفرين بغربي كوردستان (كوردستان سوريا)، اليوم الخميس، ممارسات النازحين العرب بحق المواطنين الكورد في المنطقة، معتبراً أن تلك التصرفات تساهم في ازدياد زعزعة الأمن وتدخل المنطقة إلى دائرة الفتنة والفوضى في هذا الظرف الحرج.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس المحلي بعفرين للمجلس الوطني الكوردي في بيان تلقت (باسنيوز) نسخة منه: «أقدمت طالبة من أبناء النازحين في ثانوية فيصل قدور بمدينة عفرين اليوم الخميس على شتم الشعب الكوردي وتلفظت بألفاظ نابية (الشعب الكوردي زبالة – عفرين لأهلها الجدد – أنتو عم تعملوا تفجيرات – أنتو ولاشي – اطلعوا لبرا) ولم تكتف بتوجيه هذه العبارات العنصرية والشوفينية بل قامت بضرب إحدى الطالبات الكورديات مما أدى إلى عراك جماعي بين الطالبات الكورديات والنازحات».

وأكد البيان أن «حالات شتم الشعب الكوردي وتوجيه إهانات إلى الطلاب والطالبات قد تكررت في عدة مدارس أخرى بمنطقة عفرين».

وقال البيان: «إننا في المجلس المحلي بعفرين نستنكر مثل هذه التصرفات والممارسات سواء كانت فردية أم منظمة أم موجهة، لأنها تساهم في ازدياد زعزعة الأمن وتدخل المنطقة إلى دائرة الفتنة والفوضى في هذا الظرف الحرج».

كما دعا المجلس في بيانه «القائمين على شؤون التربية والتعليم إلى المعالجة الفورية لمثل هذه الحالات البغيضة والبعيدة عن ثقافة أهل العلم».

ووفق مصادر كوردية مطلعة في عفرين، فإن تركيا والفصائل الموالية لها وطنت ما يقارب 200 ألف نازح عربي من ريف دمشق وحمص وحماة وحلب ودير الزور في المدينة وريفها، فيما قامت الوحدات الكوردية بإجلاء أكثر من 200 ألف مواطن كوردي من المنطقة ووضعتهم في مخيمات بدائية بريف حلب.





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