أرباح المالكة لـ

2019/02/07 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: انخفضت أرباح إيرادات شركة "يم" خلال الربع الأخير من العام الماضي، مع انخفاض الإيرادات من سلسلة المطاعم التابعة "كنتاكي" و"بيتزاهت".





وأظهرت نتائج أعمال شركة "يم" الصادرة اليوم الخميس عن الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر الماضي أن الأرباح تراجعت بنسبة 23% إلى 334 مليون دولار.





وبلغ نصيب سهم "يم" من الأرباح باستثناء البنود والموارد غير المتكررة لدى شركة "يم" مستوى 0.40 دولار للسهم، في الربع الأخير من العام الماضي، مقابل توقعات بـ0.96 دولار للسهم.





وفيما يتعلق بإجمالي الربح عن مستوى 2018 فسجل زيادة بنحو 15% عند 1.54 مليار دولار.





أما على مستوى الإيرادات فانخفضت عند 1.55 مليار دولار في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل 1.57 مليار دولار في نفس الفترة من 2017.





وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن إيرادات "يم" سترتفع عند 1.59 مليار دولار.





وانخفضت إيرادات سلاسل المطاعم التابعة لـ"يم" حيث هبطت مبيعات كل من "كنتاكي" و"بيتزاهت" في الربع الرابع من 2018 إلى 686 مليون و275 مليون دولار على الترتيب، مقابل مستويات 2017 عند 814 مليون و234 مليون دولار على الترتيب.





وبالنسبة لإجمالي إيرادات عام 2018 فإنها انخفضت إلى 5.68 مليار دولار، مقابل إيرادات بقيمة 5.87 مليار دولار في 2017.





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