ألمانيا تمنح فيسبوك مهلة 12شهراً للتوقف عن تتبع بيانات المستخدمين

2019/02/07 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قررت سلطات مكافحة الاحتكار في ألمانيا إلزام شركة "فيسبوك" بوقف الكيفية التي تتبع بها في الوقت الحالي تبويبات التصفح الخاصة بمستخدميها وتطبيقات الهاتف الذكي.





وقال مكتب الكارتل الاتحادي في ألمانيا، اليوم الخميس، إنه سيمنح الشركة الأمريكية مهلة مدتها 12 شهراً تقوم خلالها بالتوقف عن جمع هذه البيانات واستخدامها لدمجها مع حسابات المستخدمين على "فيسبوك" دون موافقتهم الطوعية.





ويعد القرار الألماني هو نتيجة تحقيقات دامت 3 سنوات حول الكيفية التي تلتقط فيها الشركة الأمريكية البيانات من مستخدميها وما إذا كانت تستغل قوتها السوقية بشكل غير مشروع لجعل المستخدمين يوافقون على التخلي عن معلوماتهم.





ومنحت الرقابة الشركة مهلة مدتها أربعة أشهر لإظهار كيف تنوي الامتثال، وقالت هيئة الرقابة إنها تستطيع فرض غرامات تصل إلى 10 ملايين يورو إذا أخفقت "فيسبوك" في اتباع النظام.





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