جانيت يلين: الخطوة القادمة للفيدرالي قد تكون خفض معدل الفائدة

2019/02/07 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: توقعت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي السابقة جانيت يلين أن تكون الخطوة القادمة للمركزي الأمريكي هي خفض معدل الفائدة.





ورداً على سؤال حول إذا كان من الممكن أن تكون الخطوة التالية هي خفض الفائدة، قالت يلين في تصريحات مع محطة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، أمس الأربعاء: "بالتأكيد هذا أمر ممكن".





وتابعت: ولكن هذا مشروط بتأثير الضعف الاقتصادي العالمي على اقتصاد الولايات المتحدة مع تشديد إضافي بالأوضاع المالية.





وأضافت أن ضعف الاقتصاديات في الصين وأوروبا يشكل خطراً على خلاف الاقتصاد الأمريكي القوي، مشيرة إلى ضعف البيانات الواردة مؤخراً بأكثر من التوقعات.





وترى رئيسة الفيدرالي السابقة أن تباطؤ الاقتصاد العالمي هو أكبر تهديد على الاقتصاد الأمريكي.





وقبل أن تترك يلين منصبها في فبراير من العام الماضي، قامت بزيادة معدل الفائدة للمرة الأولى في عقد من الزمن بعد بقاءها ثابتة لمدة 7 سنوات.





وكان المركزي الأمريكي رفع معدل الفائدة 4 مرات في العام الماضي ليتراوح بين 2.25 إلى 2.50% لكنه ثبته في الاجتماع الأول من هذا العام.





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