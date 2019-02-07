الشمري: أزمة مياه كارثية تهدد حياة 500 ألف مواطن في قضاء المدائن

2019/02/07 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أكد رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية النائب كاظم الشمري، اليوم الخميس، أن 500 ألف مواطن مهددون بالموت؛ جراء انقطاع المياه عنهم في قضاء المدائن.وفي بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (7 شباط 2019)، قال الشمري “قضاء المدائن يعيش كارثة إنسانية وهنالك خمسمائة الف مواطن مهددون بالموت جراء إنقطاع المياه عنهم”.وطالب […]

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