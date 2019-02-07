فيديو: السفير الاسباني يجري جوله ليلية في بغداد!

2019/02/07 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اجرى السفير الاسباني في بغداد خاون خوسيه سكوبار ، الخميس، جولة ليلية وسط العاصمة بغداد.واطلع “ناس”، اليوم (7 شباط 2019)، على فيديو نشرته السفارة الاسبانية في حسابها على الفيسبوك، اظهر جولة السفير الاسباني خاون خوسيه سكوبار في منطقة المنصور تحديداً في مول بابليون وسط بغداد وتحدث سكوبار خلال الفيديو ان “هذه […]

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