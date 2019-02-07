التحالف الدولي: داعش يسيطر على 1% في العراق وسوريا

2019/02/07 | 20:05

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بغداد اليوم - بغداد

أكد ​التحالف الدولي​، اليوم الخميس، أن تنظيم "داعش" يسيطر على أقل من 1 بالمئة في كل من ...





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