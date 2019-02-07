الحلبوسي يدعو نظيره التونسي لزيارة العراق

2019/02/07 | 20:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، الدعوة لنظيره التونسي محمد الناصر لزيارة العراق.

وذكر بيان لمكتبه تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان الحلبوسي "استقبل السفير التونسي لدى العراق إبراهيم الرزقي، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في المجال البرلماني، وتوحيد المواقف في المحافل العربية والدولية".وأكد الحلبوسي خلال اللقاء "أهمية توسيع أُفق التعاون في المجال الاقتصادي الذي له تأثير إيجابي في العلاقة بين البلدين، وكذلك تم التطرق إلى تسهيل إجراءات منح سمات الدخول للعراقيين وتنشيط حركة الطيران بين العراق وتونس".وأشار البيان "على صعيد السياحة الطبية في تونس جرى الاتفاق على زيارة وفدٍ طبي تونسي إلى بغداد بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لفتح آفاق التعاون في هذا الجانب".من جانبه أبدى الرزقي انفتاح بلاده على العراق، وتقديم كل أشكال الدعم وبمختلف المجالات.وفي ختام اللقاء وجَّه الحلبوسي دعوةً رسميةً إلى رئيس مجلس النواب التونسي لزيارة العراق؛ من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.انتهى

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