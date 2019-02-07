أمندا هولدن في بيكيني اسود وتظهر جسمها

2019/02/07 | 20:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اماندا هولدن ، 47 عام ، نشرت مؤخراً صور لها علي حسابها في موقع الصور انستجرام

تستعرض فيه رشاقتها وجسمها في بيكني اسود من تصميم ” Elizabeth Hurley “

ووصل سعره إلى 138 جنيها استرلينيا (يعني حوالي 3396 جنيهاً مصرياً ) .

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