بالفيديو..هيفاء وهبي ورقص ساخن على اغنيه العب يلا

2019/02/07 | 20:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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انتشر فيديو مؤخراً للفنانة هيفاء وهبي تظهر فيه بملابس ضيقه و ترقص بشكل ساخن علي انغام الاغنية الشعبية

العب يلا

الفيديو مصور من حفل عيد ميلادها الاخير و الذي يبدو فيه انه كان مليء بالاثارة

نعرض عليكم في باباراتزي الفيديو التالي

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