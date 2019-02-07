بغداد.. المحافظ يوجه نداء استغاثة لرئاسة الوزراء لإسعاف مناطق جنوب العاصمة

2019/02/07 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ بغداد، فلاح الجزائري،اليوم الخميس، نداء استغاثة عاجلة لرئاسة مجلس الوزراء والدوائر الساندة لإسعاف مناطق جنوب بغداد.وذكر المكتب الاعلامي لمحافظ بغداد، في بيان تلقت

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