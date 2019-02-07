بالوثائق..عبد الهدي يوافق على رفع رواتب الموظفين

2019/02/07 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس الوزراء، على رفع رواتب الموظفين من الدرجة العاشرة الى الرابعة.وبحسب وثائق اطلعت "العهد نيوز" عليها، فان"الزيادة تكون بمقدار من 114% الى 4%".

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