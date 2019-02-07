نائبة: يجب انزال اقصى العقوبات بحق معنفي الاطفال

2019/02/07 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير، الخميس، ان "تعنيف الاطفال وصل الى مراحل خطيرة بالعراق، مشددة على ضرورة إنزال اقصى العقوبات بحق من يرتكبون هذه المخالفات".وقالت دلير في بيان، إنه "يجب قيام المعنيين بتدويل قضية التعنيف المتزايد ضد الأطفال وان تلك الممارسات التي لا تمت للإنسانية بصلة تمر دائما مرور الكرام دون وجود اي رادع من قبل السلطات التنفيذية والجهات المعنية في العراق".

واكدت ، انه "ضرورة إنزال أقسى العقوبات بحق معنقي الاطفال ليكون رادعاً لهم في المستقبل وتعنيف الاطفال وصل الى حد خطير لا يمكن السكوت عنه، واخر ضحاياه الطفلة رهف التي يبلغ عمرها 6 سنوات والتي تعرضت للصعق الكهربائي وحرق اجزاء من جسدها ووضعها الصحي الحالي يرثى له".

وأوضحت، ان "العراق لم يصل الى حلول لغاية الان بخصوص الاطفال مجهولي النسب من ضحايا داعش وعلى الجهات المعنية ان تهتم أكثر بهذا الموضوع الخطير كونه يشكل قنبلة موقوتة في المستقبل".

وبينت دلير، ان "قانون حقوق الطفل قد طرح في الدورتين البرلمانيتين السابقتين دون ان يلقى اي اهتمام من قبل اعضاء مجلس النواب رغم مطالباتنا المستمرة في لجنة المرأة والاسرة والطفولة بضرورة تشريعه".

ونوهت، أن "القانون احتوى الكثير من الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية والاسرية والعمل للطفل والتي تضمن له العيش الرغيد والكريم في بلده، الا ان ارادة الكتل السياسية وانشغالها بالمكاسب والامتيازات والصفقات التي لا يمكن تركها لمدة 4 سنوات حالت دون وضعه على طاولة النقاش وصنع مستقبل مشرق لأطفال البلد".



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