عبدالمهدي لبارزاني: نعمل على حفظ مكتسبات الشعب والمضي بمشاريع الاعمار

2019/02/07 | 20:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم الخميس، رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان بارزاني، حيث أكد ان الحكومة الاتحادية تعمل على حفظ مكتسبات الشعب العراقي وامنه واستقراره والمضي بمشاريع الاعمار.

وقال عبدالمهدي خلال اللقاء، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الحكومة تعمل على حفظ مكتسبات الشعب العراقي وامنه واستقراره والمضي بمشاريع الاعمار، وتحقيق وحدة الشعب العراقي وتلبية متطلباته في تطوير الخدمات والتنمية والاعمار والازدهار الاقتصادي”، مشيرا الى “اهمية العمل بروح التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم”.





وقدم رئيس حكومة اقليم كردستان التهاني لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة لتوليه رئاسة الحكومة ، مشيدا بنظرة الحكومة الى جميع العراقيين دون تمييز ، والعمل بروح الفريق الواحد.





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