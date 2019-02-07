شيخ الأزهر يستقبل وفدا من حركة حماس

2019/02/07 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، وفدًا من حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة.

وقال الإمام الأكبر “القضية الفلسطينية هي القضية الرئيسية للأمة، ولذلك فإن الأزهر حريص على دعمها ورفع وعي الأمة بتاريخ فلسطين وعروبتها”.

وأضاف أن التيارات الإرهابية تنفذ أجندة خبيثة لإبعاد المسلمين عن القضية الفلسطينية، وإدخالهم في صراعات داخلية تمزق وحدتهم وتماسكهم بما يخدم مصالح الاحتلال ويحقق أطماعه في ابتلاع فلسطين.

بدوره، وجّه إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الشكر إلى فضيلة الإمام الأكبر على دعم الأزهر الكبير للقضية الفلسطينية ما تجلى بقوة في مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس الذي مثل محطة مهمة لاستعادة وعي الأمة بالقضية، كما عبّر عن تقديره للقوافل الطبية والإغاثية التي أرسلها الأزهر الشريف إلى قطاع غزة، مبديًا تطلع الفلسطينيين في غزة إلى استمرار هذه القوافل وتنويعها.

وأضاف هنية “الأمة بحاجة إلى العودة لفكر الأزهر الشريف الوسطي”، مؤكدًا أن الفلسطينيين يعتزون بالأزهر وبمواقفه التاريخية في دعم القضية الفلسطينية.

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