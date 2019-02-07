نزاع عشائري يودي بحياة مواطنين اثنين ومن ثم انقلاب عجلة المشيعين ومقتل إثنين آخرين ” مصور “

2019/02/07 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – عراق برس- 7 شباط / فبراير: افاد شهود عيان ، اليوم الخميس، بأن ” نزاعا عشائريا اندلع في ناحية النهروان ، جنوب شرقي بغداد، واسفر عن مقتل مواطنين اثنين وجرح ثالث ، وعند نقل الضحيتين انقلبت عجلتهم ما ادى الى مقتل اثنين آخرين .

الى ذلك افادت مصادر امنية مطلعة بأن ” قتيلين وجريح واحد وعدد من الاشخاص توفوا اثر حادث مروري من جراء نزاع عشائري مسلح في بغداد “، مضيفة ” وبعد اجراء التفتيش تم القاء القبض على المتورطين وعددهم 4 اشخاص وتم ضبط العديد من الاسلحة بحوزتهم “.



انتهى اح

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