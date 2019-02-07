مصوران من كربلاء يحصدان على جوائز في مسابقة دولية في ايران

2019/02/07 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصد مصور من كربلاء المركز الاول في المسابقة الدولية الرابعة للتصوير الفوتوغرافي بعنوان (حب محرم) المقامة في ايران، الى جانب حصول زميله من كربلاء على جائزة افضل مشارك. وفاز المصور حسن خليفة بالمركز الاول، فيما حصل على جائزة افضل مشارك المصور حسنين الشرشاحي، في المسابقة التي ترعاها وزارة الثقافة الايرانية.

وتعتبر هذه المسابقة من المسابقات الدولية الكبرى، حيث شارك بهذه المسابقة ٢٢ دولَة.

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