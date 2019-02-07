بلدية كربلاء توقع عقداً مع شركتي كاردينيا و برسنجار للإستثمارات العقارية

2019/02/07 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبرمت مديرية بلدية كربلاء المقدسة، عقداً إستثمارياً مع شركتي كاردينيا و برسنجار للإستثمارات العقارية لغرض بناء مجمع سكني أطلق عليه (مشروع مدينة الخير) السكنية.وذكرت بلدية كربلاء، خلال بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، انه، تم توقيع العقد الخاص بالمشروع من قبل الشعبة القانونية في المديرية و توقيع و مصادقة مدير البلدية على العقد لغرض تسليم الموقع إلى الشركات المذكورة أعلاه و الحاصلة على الإجازة الإستثمارية المرقمة (٧٢ لسنة ٢٠١٠) تضمن العقد تسليم موقع الأرض المرقمة (٦١/٧٥٤٩٧/٣) جزيرة و البالغة مساحتها ١٠٠ دونم إلى هاتين الشركتين لغرض المباشرة بإنجاز مجمع سكني متكامل يحتوي على (٦٨٧) وحدة سكنية مع كافة مستحقاتها و الخدمات الأخرى على أن يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ جميع ما تم إدراجه في هذا العقد و منها تنفيذ متطلبات السلامة و الوقاية بالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني وكذلك تنفيذ أعمال البنى التحتية داخل المجمع مجاناً شبكة الماء الصافي و شبكة الكهرباء و الإتصالات و المجاري و مياه الأمطار و شبكة الغاز السائل و شبكة الإنارة للشوارع و الحدائق و زراعة المناطق المخصصة لهذا الغرض و متابعة سقيها و إدامتها علماً إن المدة المحدد لإنجاز المشروع (٢٤) شهر.

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