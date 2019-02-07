“زوكربيرغ” تكشف سر كرهها لـ “فيسبوك”

2019/02/07 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة انضمت راندي زوكربيرغ، شقيقة مؤسس فيسبوك، إلى فريق عمل الشركة في عام 2004، عندما كان عدد الموظفين الجدد 50 موظفا فقط.وعملت راندي في قسم الفيديوهات المباشرة للشبكة الاجتماعية، ولكنها تقول إنه بحلول عام 2011، شعرت بأنه ليس لديها خيار سوى المغادرة.وفي حديثها مع شبكة CNN، وتابعتها /المعلومة/، قالت: “لقد كرهت فكرة […]

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