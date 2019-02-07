2019/02/07 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/اعتقال 28 مطلوبًا بتهم إرهابية وجنائية في ديالى

07/02/2019 19:56:00 PM |

عدد القراءات : 25

واع بغداد

أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، اليوم الخميس، اعتقال 28 مطلوبًا بتهم إرهابية وجنائية في مناطق متفرقة من المحافظة.

وقال الناطق الاعلامي باسم القيادة العقيد غالب العطية، في بيان تلقته (وكالة أنباء الاعلام العراقي واع) إن "مفارز من قسم شرطة بني سعد والسلام وجلولاء ومفارز من قسم مكافحة أجرام ديالى تمكنت من القاء القبض على (28) مطلوبا من بينهم اثنين وفق المادة 4 ارهاب وتم أرسالهم الى مراكز الاحتجاز لعرضهم على القضاء".

وأضاف العطية، أن "تنفيذ اوامر القاء القبض للقضاء الارهاب والجريمة المنظمة وحماية امن المواطنين في المحافظة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع/اعتقال 28 مطلوبًا بتهم إرهابية وجنائية في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع/اعتقال 28 مطلوبًا بتهم إرهابية وجنائية في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).