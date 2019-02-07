قطر ترتقي 38 مرتبة في تصنيف فيفا الكروي بعد فوزها ببطولة آسيا

2019/02/07 | 20:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

احتلت قطر المرتبة 55 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للمنتخبات العالمية - متفوقة بذلك على الكاميرون ومصر - بعد فوز منتخبها الاسبوع الماضي ببطولة آسيا التي أقيمت في دولة الإمارات، وهو أرفع موقع تتبوأه منذ 26 عاما.

ترتيب فيفا لأفضل المنتخبات

بلجيكا

فرنسا

البرازيل

كرواتيا

انجلترا

البرتغال

أوروغواي

سويسرا

اسبانيا

الدنمارك

وكان أداء القطريين، الذين ستستضيف بلادهم بطولة كأس العالم عام 2022، قد أتاح لهم التقدم 38 موقعا في تصنيف الفيفا للمنتخبات العالمية.



يذكر أن المنتخب القطري فاز بكل المباريات السبع التي خاضها في بطولة كأس آسيا، ولم يدخل مرماه الا هدف واحد.وكان المنتخب القطري يحتل الموقع 93 في تسلسل المنتخبات العالمية.وفاز المنتخب القطري في بطولة كأس آسيا على منتخبات السعودية والعراق وكوريا الجنوبية في سعيه للوصول إلى نهائي الدورة التي فاز بها على اليابان - التي كانت قد فازت بالبطولة أربع مرات - بثلاثة أهداف لهدف واحد.ولكن القطريين ما زالوا يتخلفون في التصنيف عن ايران (22) واليابان (27) وكوريا الجنوبية (38) واستراليا (42).وما زالت بلجيكا تتصدر قائمة فيفا، متفوقة في ذلك على فرنسا التي فازت ببطولة كأس العالم في العام الماضي والبرازيل.





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