لاعب مانشستر يونايتد يؤكد مفاوضاته مع سانتوس

2019/02/07 | 20:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم علي سمير تابعوه على تويتر أكد أندرياس بيريرا لاعب وسط مانشستر يونايتد، أنه كان على اعتاب الانتقال لنادي سانتوس البرازيلي في يناير الماضي.بيريرا يعاني من الجلوس على دكة البدلاء مع يونايتد، سواء مع المدرب الحالي أولي سولشار أو السابق جوزيه مورينيو.

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صاحب الـ23 عاماً لعب مؤخراً في مواجهة بيرنلي التي انتهت بالتعادل 2/2، ولكنه فشل في استغلال الفرصة.



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🔵 هازارد يخرج بتصريح جديد عن مستقبله مع البلوز 🙄 pic.twitter.com/WcbKcTWvGw— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 7, 2019وقال اللاعب عن رغبته في الرحيل:"دائماً أتابع سانتوس منذ سن صغير، كانت هناك بعض الاحتمالات للانتقال لهم".

وأضاف:"تحدثت مع رئيس النادي ولكن للأسف لم يحدث اي شيء في يناير".

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وتابع:"أعتقد أنه بإمكاني التمتع بمسيرة جيدة في أوروبا أولاً وبعدها تحقيق حلمي باللعب لسانتوس".

يُذكر أن بيريرا الذي ارتبط بالانتقال لأرسنال ووست هام من قبل، لعب 23 مباراة فقط مع يونايتد وسبق وأن تمت إعارته لغرناطة وفالنسيا.





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