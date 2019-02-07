السكك الحديد تعلن عدد المسافرين بين بغداد والبصرة لهذا الشهر

2019/02/07 | 20:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الشركة العامة للسكك الحديد العراقية ،الخميس، عن نقل قرابة الـ

25 ألف مسافر خلال شهر كانون الثاني الماضي، فيما اشارت الى ان ذلك

يعود لتحسن واقع الخدمات المقدمة للمسافرين من خلال شبكة قطاراتها

الحديثة(DMU).وقال بيان للشركة تلقت آفاق نسخة منه، ان" دقة المواعيد وانتظام

الرحلات اسهمت في زيادة عدد المسافرين على خطوط نقل السكك الحديدية

والتي تنطلق رحلاتها من بغداد يوميا وبواقع رحلتين في الساعة 7

و8 مساءً، بينما تنطلق القطارات من محطة قطار البصرة بواقع رحلتين

ايضا الساعة 7,30 و 9 مساءً.

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