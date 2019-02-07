بالوثائق .. عبد المهدي يوجه بنشر نص البرنامج الحكومي “٢٠١٩ – ٢٠٢٢” .. وهذا نصه

2019/02/07 | 20:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجّه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ،الخميس، بنشر نص البرنامج

الحكومي “٢٠١٩ – ٢٠٢٢” ليكون وثيقة ملزمة امام الشعب.

وذكر مكتب عبد المهدي في بيان تلقت آفاق نسخة منه، إن" الحكومة

أكملت برنامجها ( ٢٠١٩ – ٢٠٢٢ ) الذي يمثل خارطة طريق لعملها ووثيقة

عهد ملزمة التنفيذ على اعضاء الحكومة امام الشعب ومجلس النواب،

ويستدعي التعاون بين السلطات الثلاث لتنفيذه.وأضاف أن" الحكومة تعهدت بإنجاز البرنامج في وقته المحدد بفترة ١٠٠

يوم من بداية عمر الحكومة ، وتحويل هذا البرنامج الى منهاج وزاري

تفصيلي بتوقيتاته المحددة .

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