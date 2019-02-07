القواعد الأمريكية في العراق.. حقيقتها وأماكنها

2019/02/07 | 20:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال خلف في تصريح خاص لموقع "الغدير"، ان" القوات الامريكية متواجدة في معسكرات داخل قواعد عراقية وليس لها قاعدة رسمية بالمعنى الصريح".

وبين خلف، أن" ابرز المعسكرات التي تتواجد فيها تلك القوات هي:

- الحبانية

- عين الأسد

- التاجي

- بسماية

- مطار اربيل

- مطار السليمانية

- مطار بلد

وأضاف خلف، أن" الدستور العراقي ضمن استقلال الأراضي العراقية وعدم إقامة أي قواعد أجنبية على أراضيه"، مبينا، انه" لا الحكومة ولاالبرلمان يستطيع خرق الدستور وخلق مشكلة بالموافقة على إقامة قواعد أمريكية في العراق".

وأشار إلى أن" التصريحات الأمريكية متسرعة دائما ولا تمتلك أي إمكانية تطبيق على الواقع"، مؤكدا، ان" السيادة العراقية يجب أن تحترم من جميع الدول".

انتهى..م.ر

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