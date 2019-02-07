2019/02/07 | 20:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – ديرالزورتستمر المعارك بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم داعش في بلدة "الباغوز" بمحافظة ديرالزور السورية، وقد باتَ التنظيم محاصراً في مساحة لا تتجاوز 3 كيلومترات مربعة، إلا أن حِدة المعارك تراجعت بسبب وجود مدنيين داخل البلدة المذكورة، والذين يتخذهم مسلحو التنظيم الرافضون للاستسلام، دروعاً بشرية.ونقلت شبكة رووداو الإعلامية مشاهد من خطوط الجبهة الأمامية لقوات سوريا الديمقراطية في محيط بلدة "الباغوز" التي لا تزال في قبضة تنظيم داعش، وتعتبر من آخر معاقله في سوريا.وحسب المعلومات الواردة، فإن 3 آلاف مدني و500 مسلح من تنظيم داعش ما زالوا متواجدين داخل بلدة "الباغوز"، حيث يرفض أولئك المسلحون تسليم أنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية.وأعطت قوات سوريا الديمقراطية فرصةً أخيرة لقادة تنظيم داعش كي يسلموا أنفسهم وينجوا من الموت، إلا أن حدة المعارك تراجعت بسبب وجود مدنيين داخل بلدة "الباغوز" المحاصرة.وتقول قوات سوريا الديمقراطبة إنها تحاصر مسلحي تنظيم داعش في منطقة "الباغوز تحتاني" في مساحة لا تتجاوز 3 كيلومترات مربعة، وإنها تنتظر الوقت المناسب لشنِّ الهجوم.وفي هذا السياق قال القائد الميداني في قوات سوريا الديمقراطية، عدنان عفريني، لشبكة رووداو الإعلامية، إن "ما تبقى من المدنيين داخل الباغوز يستخدمهم مسلحو داعش دروعاً بشرية، وهو ما يشكل عقبةً أمام تقدم قواتنا، ويدفعنا لتأجيل التقدم وتحقيق النصر النهائي، فأولئك المدنيون الذين أدخلهم داعش بالقوة من جهةِ مناطق (الشعفة، هجين، والسوسة) إلى هذه المنطقة، يستخدمهم مسلحو التنظيم دروعاً بشرية لعرقلة تقدمنا". وتشير التقديرات إلى وجود حوالي 3 آلاف مدني في المساحة الجغرافية الصغيرة التي بقيت في قبضة داعش، غالبيتهم من أفراد عوائل مسلحي التنظيم، إلى جانب 500 قيادي ومسلح من التنظيم، ممن يرفضون تسليم أنفسهم، ويستعدون لخوض "معركة الموت".وقال القيادي في قوات سوريا الديمقراطية، آرام جومرد، لرووداو: "كانت هناك تحركات لعربات مسلحي تنظيم داعش في وقت سابق، ولكن مقاتلينا كانوا يقظين وتمكنوا من ضرب تلك العربات بقذائف الهاون وتعطيبها، كما تُسمع أصوات العيارات النارية بين الحين والآخر".ورداً على سؤال حول المدة المتبقية للقضاء على تنظيم داعش بشكل كامل، أضاف جومرد أن "موعد نهاية تنظيم داعش لم يتضح بعد، إلا أن تحرير هذه المنطقة المتبقية يمكن اعتباره نهاية التنظيم، ويمكن أن يتحقق ذلك بعد خروج المدنيين وانطلاق العملية العسكرية، ولكن موعد ذلك لم يحن بعد". وشنَّ مسلحو تنظيم داعش، في وقت سابق، هجوماً على مواقع قوات سوريا الديمقراطية في المنطقة، إلا أن الهجوم أُحبط مباشرةً بفضل قصف طيران التحالف الدولي، فيما أفادت المعلومات بأن جميع المسلحين المشاركين في الهجوم، قُتلوا.ترجمة وتحرير: أوميد عبدالكريم إبراهيم

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