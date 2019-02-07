من محافظة بغداد لرئاسة الوزراء.. نداء إغاثة عاجل

2019/02/07 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه محافظ بغداد، فلاح الجزائري، اليوم الخميس، نداء استغاثة إلى رئاسة الوزراء والجهات الساندة من أمانة بغداد ووزارة الدفاع والموارد المائية والحشد الشعبي والمحافظات القريبة، بتوفير الآليات التخصصية من حوضيات لاسعاف أهالي قضاء المدائن والنهروان وجسر ديالى وحي الوحدة.

وذكر بيان للجزائري حصل عليه موقع "الغدير"، انه" ندعو جميع الوزارات والمؤسسات الساندة ورئاسة الوزراء إلى إرسال الآليات التخصصية لتوفير المياه ألصالحه للشرب إلى أهالي قضاء المدائن والنواحي التابعة له".

وبين الجزائري بحسب البيان، ان" محافظة بغداد استنفرت كل جهودها لتطويق الأزمة إلا أن إمكانيات المحافظة لا تتناسب مع حجم المشكلة".

واوضح البيان، ان" هناك عجز كبير في الماء الصالح للشرب وتعاني هذه المناطق من شح حقيقي للماء بسبب تلوث نهر ديالى بسبب قلة الاطلاقات المائية".

واضاف البيان، انه" تم عقد الاجتماعات المشتركة مع وزارة الموارد المائية وإبلاغنا من قبل الوزارة انه تم زيادة الاطلاقات من سامراء ومن مناطق أخرى بمقدار 100 متر مكعب بالثانية إلا أن هذه الكميات لم تصل ولم تسهم بدفع المياه الملوثة في نهر ديالى ومعالجة الموقف".

انتهى..م.ر

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