عادل عبد المهدي يوجه بنشر نص البرنامج الحكومي ليكون وثيقة ملزمة امام الشعب

2019/02/07 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بنشر نص البرنامج الحكومي الفين وتسعة عشر الفين واثنين وعشرين ليكون وثيقة ملزمة امام الشعب.

وذكر مكتب عبد المهدي في بيان أن الحكومة أكملت برنامجها الذي يمثل خارطة طريق لعملها ووثيقة عهد ملزمة التنفيذ على اعضاء الحكومة امام الشعب ومجلس النواب، ويستدعي التعاون بين السلطات الثلاث لتنفيذ البرنامج الحكومي.

وأضاف أن الحكومة قد تعهدت الحكومة بإنجازه في وقته المحدد بفترة مئة يوم من بداية عمر الحكومة، وتحويل هذا البرنامج الى منهاج وزاري تفصيلي بتوقيتاته المحددة، وشارك بإعداده فريق عمل وزاري ومن الجهات المختصة.

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