2019/02/07 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد المهدي للطراونة: تطور العلاقات العراقية الاردنية يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الغد برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/07 | 20:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الغد برس.

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