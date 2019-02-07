بشير حداد يؤكد على أهمية توحيد الصف الكردي وتطوير العلاقات مع القوى السياسية في بغداد

2019/02/07 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اكد النائب الثاني لرئيس البرلمان، بشير حداد، اليوم الخميس، على أهمية توحيد الصف الكردي وتطوير العلاقات مع القوى السياسية في بغداد.وذكر مكتب حداد في بيان تلقته "الغد برس" ان "بشير حداد، زار اليوم مع عدد من السادة النواب في البرلمان العراقي مقر حزب الجماعة الإسلامية الكردستاني، وكان في استقباله علي بابير مع أعضاء الجماعة الإسلامية، كما زار مقر الإتحاد الوطني الكردستاني، وكان في استقباله سعدي بيرة عضو المكتب السياسي للإتحاد الكردستاني وبيكرد طالباني، كما زار أيضاً مقر الإتحاد الإسلامي الكردستاني، وكان في استقباله صلاح الدين بهاء الدين رئيس الاتحاد الإسلامي الكردستاني".

واكد، "الحداد خلال حديثه مع الشخصيات الكردية للأحزاب الكردستانية على ضرورة تواصل لقاءات الكتل السياسية الكردستانية في البرلمان العراقي، وأهمية توحيد الصف الكردي، وتطوير العلاقات مع القوى السياسية الوطنية في بغداد وعموم العراق، وتكثيف الجهود لحل المشاكل والملفات العالقة بين الإقليم والمركز وفق الدستور العراقي"..من جانبهم أعرب رؤساء الأحزاب وأعضاء المكاتب السياسية عن اعتزازهم وترحيبهم لزيارة نائب رئيس البرلمان العراقي وأعضاء مجلس النواب ودعمهم لهم، والعمل على تشكيل لجان وهيئات مكونة من جميع الكتل السياسية وأشراكها مع الكتل الكردستانية في مجلس النواب، وايجاد السبل الكفيلة لتقارب وجهات النظر لتجاوز مرحلة الأزمات والمشاكل.

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