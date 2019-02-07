عبد المهدي يتلقى دعوة من السيسي لزيارة مصر

2019/02/07 | 20:36

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ متابعة

أعلنت الامم المتحدة، اليوم الخميس، نتائج التحقيق في حادثة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول، فيما أكدت تورط مسؤولين سعوديين في القضية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن محققة الامم المتحد

بغداد اليوم - بغداد

اتهم عضو مجلس النواب، عن محافظة ذي قار، عبد الأمير الدبي، اليوم الخميس، جهة سياسية معروفة باحتلال مكتب التشغيل النفطي في المحافظة، واستخدامه لمصالحها الحزبية.

وكتب الدبي، في تغريدة له نشرها على حسابه الرسمي في "تويتر&qu

بغداد اليوم _ بغداد

حذر أمين عام حزب الحق الوطني، أحمد المساري، الخميس، من مصير مجهول للعراق، فيما دعا اصحاب القرار لمعالجة الواقع بشكل سريع قبل فوات الأوان.

وقال أحمد المساري، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، انه "‏في ظل المع

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