أرباح فيليب موريس تتجاوز التوقعات رغم تراجع الإيرادات 10%

2019/02/07 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: صعدت أرباح شركة "فيليب موريس" بأكثر من التوقعات خلال الربع الأخير من العام الماضي، في حين تراجعت الإيرادات بنحو 10% لكنها مع ذلك تمكنت من تجاوز التقديرات.





وكشفت نتائج أعمال الشركة العاملة في مجال بيع السجائر، اليوم الخميس، أنها حققت صافي أرباح بقيمة 1.91 مليار دولار (1.23 دولار للسهم) في الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر الماضي مقابل 694 مليون دولار (44 سنتاً لكل سهم) بالفترة المماثلة من عام 2017.





وبلغ نصيب السهم من الأرباح المعدلة بعد استثناء البنود غير المتكررة 1.25 دولار بالربع الأخير من العام الماضي وهو أعلى من توقعات المحللين البالغة 1.17 دولار.





في حين تراجعت إيرادات الشركة إلى 7.50 مليار دولار في الربع المنتهي في ديسمبر الماضي، وهو أقل بنحو 9.6% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017.





لكن مع ذلك فإن إيرادات فيليب موريس تمكنت من تجاوز التوقعات البالغة 7.39 مليار دولار عن الربع الماضي.





وبحسب نتائج الأعمال، فإن إجمالي شحنات الشركة تراجعت في الربع الأخير من 2018 على أساس سنوي بنسبة 4.6% مع هبوط حجم شحنات السجائر بنحو 3.1% إلى 190.25 مليار وحدة إلى جانب انخفاض شحنات التبغ الحراري بنسبة 22.6% بالفترة نفسها إلى 12.17 مليار وحدة.





وفيما يتعلق بأداء الشركة في العام الماضي بأكمله، فإنها حققت أرباحأً بقيمة 7.91 مليار دولار خلال 2018 مقابل 6.03 مليار دولار مسجلة في العام السابق له.





كما صعد إجمالي الإيرادات بنحو 3.1% خلال العام الماضي مقارنة مع عام 2017 ليصل إلى 29.62 مليار دولار.





وبالنسبة لتوقعات العام الجديد، ترى فيليب موريس أن نصيب السهم من الأرباح سوف يبلغ 5.37 دولار على الأقل خلال 2019.





وبحلول الساعة 3:31 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "فيليب موريس" بنحو 1.7% ليصل إلى 76.79 دولار.





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