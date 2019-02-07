محدث..خسائر النفط تتجاوز 3%مع تزايد مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي

2019/02/07 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: عمقت أسعار النفط خسائرها لأكثر من 3% خلال تعاملات اليوم الخميس، مع تجدد مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، إلى جانب زيادة المعروض.





وتعرض الخام للضغط بعد تصريحات سلبية بشأن التجارة من قبل المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، مفادها أنه لايزال هناك مسافة كبيرة بين الولايات المتحدة والصين لعقد صفقة تجارية، مما يزيد من مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وبالتالي تراجع الطلب على النفط.





كما خفضت المفوضية الأوروبية توقعات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال العام الجاري مع تزايد حالات عدم اليقين.





فيما كشف تقرير صحفي أن جنرال ليبي سيطر على أكبر حقول النفط في لبيبا "شرارة"، ما يرفع احتمالية إعادة تشغليه مجدداً وبالتالي ضخ المزيد من الخام للسوق.





وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أعلنت أمس أن مخزونات النفط ارتفعت بمقدار 1.3 مليون برميل لتصل إلى 447.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 1 فبراير الجاري.





أما الإنتاج الأمريكي فيواصل استقراره عند أعلى مستوى في تاريخه على مستوى نفس الفترة مسجلاً 11.900 مليون برميل يومياً.





وبحلول الساعة 4:40 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 2.3% إلى 61.24 دولار للبرميل.





كما تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس بنسبة 3.1% عند 52.31 دولار للبرميل.





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