2019/02/07 | 20:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عبدالمهدي يتلقى دعوة رسمية من السيسي لزيارة مصر

تأریخ التحریر: : 2019/2/7 20:33

• 19 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبدالمهدي يتلقى دعوة رسمية من السيسي لزيارة مصر) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبدالمهدي يتلقى دعوة رسمية من السيسي لزيارة مصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).