إنطلاق دوري شباب الصالات بمشاركة نينوى والسليمانية

2019/02/07 | 20:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أقدمت لجنة كرة الصالات الى تنظيم دوري الفئات العمرية {فئة الشباب }، والتي تأتي في إطار الاستراتيجية التي وضعتها، لتنشيط لعبة كرة الصالات، وتأسيس ارض خصبة وقاعدة رصينة لاكتشاف المواهب وزجهم ضمن الأندية والمنتخبات الوطنية، انطلقت في محافظة كربلاء المقدسة بطولة دوري الشباب لكرة الصالات.

وذكر اتحاد الكر في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم، ان "البطول تمت بمشاركة 11 فريقا، يمثلون المحافظات الجنوبية والوسطى والشمالية، حيث شهدت، ولأول مرة، مشاركة فريقين، أحدهم من نينوى والآخر من السليمانية".واضاف ان " نتائج اليوم الأول أسفرت عن فوز فريق شباب الجماهير من كربلاء على شباب الجنوب من البصرة بنتيجة 1 - 2، فيما سيطر التعادل الإيجابي 2 - 2 على مباراة شباب نينوى وشباب الحسين من كربلاء، وفي المباراة الثالثة استطاع شباب الجهاد من محافظة واسط من التغلب على شباب الحكيم من السماوة .وبين ان "وفي اليوم الثاني جرت اربع مباريات، نتجت عن فوز شباب العزة من واسط على شباب الجماهير 1 - 2، وشباب نينوى على شباب النور بنتيجة 2 - 6، وتمكن فريق شباب بلدية البصرة من تحقيق الانتصار على شباب الحكيم بـ4 أهداف مقابل 3, واستهل شباب نفط الوسط مشواره بالبطولة بفوز عريض على شباب السليمانية بنتيجة 1 - 5 .وتختتم مباريات دوري المجاميع، يوم غد الجمعة، بلقاء نفط الوسط مع السليمانية، والجنوب بمواجهة العزة، وشباب الحسين يقابل النور، والجهاد مع بلدية البصرة .ويتأهل فريق من كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، الذي تجري مبارياته يوم السبت المقبل، على ان تقام المباراة النهائية يوم الاحد.وشهدت البطولة تواجد الجهاز الفني لمنتخب الشباب لكرة الصالات، من أجل متابعة المباريات واختيار اللاعبين الموهوبين، بغية ضمهم إلى صفوف المنتخب .وتحظى هذه البطولة بمتابعة جادة من قبل السيد غالب الزاملي، رئيس لجنة كرة الصالات، ونائبه الدكتور حسام المؤمن، حيث يسعى الجميع إلى الخروج منها بنتائج طيبة، تنعكس بالإيجاب على مستوى اللعبة في العراق.انتهى

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