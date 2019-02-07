يلدز لوزير الصحة: تركيا ستتكفل بعلاج 30 طفلا من الموصل

2019/02/07 | 20:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس زار السفير التركي لدى بغداد، الخميس، وزير الصحة للاطلاع على سير اعمال المستشفى التركي، كما عرض عليه مشروع نقل 30 طفلا موصليا الى تركيا للعلاج.وقال فاتح يلدز، في تغريدة له على تويتر تابعها “ناس”، اليوم (7 شباط 2019)، إنه “التقى وزير الصحة العراقي علاء العلواني، لبحث التعاون بين الجانبين”.وابلغ […]

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