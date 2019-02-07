فنزويلا.. الحديث يتصاعد حول المؤامرة الأمريكية

2019/02/07 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مراسل الغد من العاصمة الفنزويلية كاراكاس، إن حكومة الرئيس نيكولاس مادورو ما زالت تؤكد على وجود مؤامرة وراء حالة عدم الاستقرار في البلاد.

وأضاف مراسلنا أن الحكومة تربط بين وصول مساعدات أمريكية إلى الجارة كولومبيا لاستغلال حالة السخط الداخلي في فنزويلا، وذلك بعد فرض واشنطن عقوبات اقتصادية على البلاد، بينما يلمح المعارض خوان جوايدو إلى إمكانية تدخله لتمرير هذه المساعدات.

تأتي هذه التطورات بعد بعد انطلاق اجتماع دولي يضم زعماء من أوروبا وأمريكا اللاتينية في مونتيفيديو عاصمة أورواجواي، لبحث خطة لحل الأزمة المتفاقمة في فنزويلا لا تشمل التدخل المباشر.

ويأتي اجتماع ما تعرف بمجموعة الاتصال الدولية بشأن فنزويلا التي يساندها الاتحاد الأوروبي، على أساس عدم التدخل في شئون فنزويلا، خلافا لدعوات من الولايات المتحدة وقوى في أمريكا اللاتينية.

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