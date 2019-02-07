مالذي توصلت اليه الابحاث بشأن التنبؤات العالمية عن “يوم القيامة”؟

2019/02/07 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة وجدت دراسة حديثة أن التنبؤ بوقوع كارثة وشيكة في مستويات بحار العالم غير صحيح ومبالغ فيه.ويقول الباحثون إن هناك فرصة بنسبة 5% فقط، لتأثير ذوبان الجليد في أنتاركتيكا على ارتفاع مستويات البحار العالمية بأكثر من 39 سم، بحلول عام 2100.وذكرت التقديرات السابقة أن ذوبان الجليد يمكن أن يساهم بارتفاع المستويات بمعدل […]

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